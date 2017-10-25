Китай сделает «зеленую» энергетику доступней уже к 2020 году

Пекин, , 05:38 — REGNUM Стоимость энергетических проектов на основе нетрадиционных источников энергии в Китае существенно снизится к 2020 году за счет падения стоимости оборудования и улучшения дизайна агрегатов, сообщает 24 октября агентство «Синьхуа».

Стоимость термальных, ветровых и солнечных энергетических проектов стабильно снижалась с 2011 по 2015 годы, утверждает вице-президент Института планирования в области электроэнергетики и инжиниринга Люй Шисэнь.

За предыдущий период, себестоимость проектов на основе нетрадиционных источников энергии снизилась в том числе благодаря 19% снижению ставок по кредитам, добавил Люй.

Кроме того, стоимость оборудования упала на 12%, а инжиниринговые затраты снизились на 8%. Однако, затраты на гидроэнергетические проекты, все же росли, поскольку их строительство продолжает смещаться все выше по течению рек к более высокогорным районам, где как инженерные затраты, так и затраты на обсаживание существенно выше.

«Еще есть куда снижать стоимость на проекты термальной, ветряной, водной и солнечной энергетики, поскольку уровень производства оборудования и технологический уровень страны постоянно растет», — отметил Люй.

Посредством государственной кампании по продвижению «зеленой» энергетики, Китай уже существенно снизил долю угля в энергетике страны и построил больше электростанций на возобновляемых источниках энергии.

Согласно правительственному плану на 2016−2020 годы, концу 2020 года возобновляемая энергетика должна будет обеспечивать 1,9 трлн киловатт-часов электроэнергии или 27% от общего объема энергии, вырабатываемой в стране.

Напомним, что Китай активно развивает «зеленую» энергетику в стране, поскольку огромная численность населения и колоссальное количество производственных предприятий приводит к серьезному загрязнению воздуха в промышленных городах.

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