Компания Asus запатентовала смартфон с выдвижной камерой

Тайбэй, , 12:55 — REGNUM Asus подала заявку на патент смартфонов, оборудованных выдвижной камерой. Эксперты предполагают, что эта технология может быть использована компанией в новых Zenfone. Об этом 24 декабря сообщил портал 91mobiles.

Одновременно с этим Asus подала заявку на патент смартфонов, оборудованных «дырявым» экраном, в отверстие которых встроена камера. Экперты предположили, что устройства с выдвижной камерой компания может показать уже на Mobile World Congress 2019, которая пройдет в феврале 2019 года в Барселоне.

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Напомним, оба решения не являются чем-то революционным для индустрии смартфонов, в частности, камеры, встроенные в экран, уже имеют Samsung Galaxy A8s и Huawei Nova 4. Однако эксперты отмечают, что Asus может найти технологиям новое применение.

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