Геймеры «реанимировали» скриншоты старых игр при помощи нейросети

Вашингтон, , 11:12 — REGNUM Пользователи форума Resetera считают, что при помощи нейросети можно «реанимировать» старые игры. Геймеры используют ESRGAN (Enhanced Super-Resolution Generative Adversarial Networks) для увеличения разрешения скриншотов видеоигр. Полученные изображения демонстрируют работу новой технологии, которую в дальнейшем можно будет полноценно применить к играм.

При помощи ESRGAN пользователи обновили текстуры Monkey Island, Morrowind, Metroid, Myst, Crusader No Remorse, Final Fantasy 7, Doom, Resident Evil 2 и 3. ESRGAN и её аналоги позволяют значительно улучшить качество игровых текстур, полностью сохраняя их оригинальный стиль. Изображения, опубликованные геймерами, не используют файлы игр, а только отдельно взятые скриншоты. Тем не менее, эксперты считают, что если эта концепция работает со скриншотами, то в ближайшее время технологию можно будет полноценно применить к игровым проектам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США разработали нейросеть, способную оживлять фигуры людей на двухмерных изображениях. Известно, что алгоритм создаёт трёхмерную модель, используя текстуру оригинального кадра. Такая модель может совершать любые движения, например, выбегать из кадра.

Читайте ранее в этом сюжете: Нейросеть научили оживлять фигуры людей и заставлять их выбегать из кадра