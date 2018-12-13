В соцсетях набирает популярность видео с необычным роботом-амфибией

Вашингтон, , 10:49 — REGNUM В соцсетях набирает популярность видео, в котором показан робот-амфибия, созданный конструкторами из США. Он может передвигаться в различных условиях благодаря своим «плавникам».

Сотрудники компании Pliant Energy Systems отмечают, что многие роботы застряли бы, пытаясь преодолеть пространства с песком, грязью, льдом и подобными труднопроходимыми средами. Устройство получило называние Velox. Сейчас робот проходит испытания, а его создатели думают над тем, как и где его можно применить.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило, что в Южной коре компании Hyundai Movex и Woowa Brothers запустили проект создания робота-курьера. Он будет использоваться для доставки еды из ресторанов.

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