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В Йокогаме заработали гуманоиды-гиды

Общество

Роботы-гуманоиды начали «работать» гидами для иностранных туристов, посещающих высотный коммерческий комплекс в Йокогаме

В Йокогаме заработали гуманоиды-гиды
Иллюстрация: Hitachi.com
EMIEW3

Токио, 12 декабря 2018, 19:15 — REGNUM  90-сантиметровые роботы под названием EMIEW3, разработанные японской компанией Hitachi и владеющие японским, английским и китайским языками, 11 декабря начали свою работу в качестве гидов для иностранных туристов. Гуманоиды помогают посетителям купить билеты, а также рассказывают, на что стоит обратить внимание со смотровой площадки 296-метровой башни в Йокогаме. Один робот приветствует клиентов на входе, а три других робота — на смотровой площадке.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», в робототехническом подразделении компании Hitachi уверены, что роботы помогут решить социальные вопросы, в том числе и обслуживание растущего числа иностранных туристов в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2020 году. Также разработчики заявили, что они планируют содействовать широкому использованию роботов в общественных местах, а также «научить» их большему количеству языков.

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Зарубежная хроника
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