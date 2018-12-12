В Йокогаме заработали гуманоиды-гиды

Токио, , 19:15 — REGNUM 90-сантиметровые роботы под названием EMIEW3, разработанные японской компанией Hitachi и владеющие японским, английским и китайским языками, 11 декабря начали свою работу в качестве гидов для иностранных туристов. Гуманоиды помогают посетителям купить билеты, а также рассказывают, на что стоит обратить внимание со смотровой площадки 296-метровой башни в Йокогаме. Один робот приветствует клиентов на входе, а три других робота — на смотровой площадке.

По сообщению японского новостного агентства «Киодо Цусин», в робототехническом подразделении компании Hitachi уверены, что роботы помогут решить социальные вопросы, в том числе и обслуживание растущего числа иностранных туристов в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио в 2020 году. Также разработчики заявили, что они планируют содействовать широкому использованию роботов в общественных местах, а также «научить» их большему количеству языков.