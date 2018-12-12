В Китае представлен беспилотник, способный находиться в воздухе до 24 часов

Пекин, , 06:59 — REGNUM Небольшой дрон, способный находиться в воздухе до 24 часов на одном заряде, был впервые протестирован в Китае 11 декабря, сообщили в Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации (CASIC), передает агентство Синьхуа.

Многофункциональный беспилотник HW-350 был разработан компанией HIWING General Aviation Equipment Co., Ltd., которая занимается созданием систем экстренной связи и системой экстренного взаимодействия посредством беспилотников на дальних дистанциях. Новый дрон может использоваться для мониторинга окружающей среды при помощи его радиолокационного сенсора.

Система дрона состоит из беспилотного летательного аппарата (БПЛА), средства отдачи команд и контроля, а также системы наземного сопровождения. БПЛА способен проводить диагностику возникающих проблем с программным обеспечением самостоятельно.

Ожидается, что HW-350 будет работать с низкоорбитальными спутниками и обеспечивать системы экстренной связи. Кроме того, он способен взаимодействовать со спутниками на высоких, низких и средних высотах, впрочем, как и обеспечивать связь с подводными объектами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Китае был ранее представлен уникальный малоразмерный беспилотник X-M20 «Журавль», способный достигать высоты до пяти километров при мощном сопротивлении ветра.

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