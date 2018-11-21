В Китае представили уникальный малоразмерный беспилотник X-M20 «Журавль»

Пекин, , 10:57 — REGNUM Китай разработал малоразмерный многодвигательный беспилотный летательный аппарат X-M20 «Журавль», который может подыматься на высоту до пяти километров, сообщили в Китайском институте исследований и развития вертолетов (CHRDI), сообщает 20 ноября агентство Синьхуа.

Вес устройства будет в районе 20 килограммов. Он сконструирован таким образом, чтобы иметь возможность преодолевать высоту до пяти километров при сопротивлении ветра до седьмого уровня. При этом, время его полета составит всего один час при максимальной нагрузке.

Обычно подобного рода многодвигательные беспилотники управляются при помощи изменения угловой скорости, в то время, как X-M20 использует технику тоннажа для управления, как на привычных самолетах, что делает его уникальным в своем классе.

Отметим, что в последние годы Китай становится все более крупным игроком на глобальном рынке вертолетостроения. Компания Avicopter уже произвела более 50 моделей в 12 сериях вертолетов, став седьмым по величине крупнейшим производителем вертолетов в мире.

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