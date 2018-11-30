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С космодрома Плесецк стартовала ракета с тремя военными спутниками

Техника

Отделение разгонного блока «Бриз-КМ» от второй ступени ракеты-носителя произошло в расчетное время

С космодрома Плесецк стартовала ракета с тремя военными спутниками
Иллюстрация: Kremlin.ru
Старт ракеты

Москва, 30 ноября 2018, 07:26 — REGNUM  С космодрома Плесецк в Архангельской области произведен успешный запуск ракеты-носителя «Рокот» с тремя спутниками военного назначения. Об этом сообщает 30 ноября пресс-служба Минобороны России.

Отмечается, что специалисты Главного испытательного космического центра им. Г.С. Титова приняли ракету на сопровождение сразу после старта. Сообщается, что отделение разгонного блока «Бриз-КМ» с тремя спутниками от второй ступени ракеты-носителя произошло в расчетное время — через шесть минут после старта.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября стало известно, что на космодроме Плесецк начата подготовка к запуску второй тяжелой ракеты «Ангара-А5», которой предстоит вывести на орбиту Земли макет космического аппарата.

Читайте также: Запуск второй тяжёлой ракеты «Ангара-А5» запланирован на декабрь 2019 года

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