Запуск второй тяжёлой ракеты «Ангара-А5» запланирован на декабрь 2019 года

Москва, , 12:26 — REGNUM Сотрудники космодрома Плесецк начали подготовку к запуску второй тяжелой ракеты «Ангара-А5», которой предстоит вывести на орбиту Земли макет космического аппарата.

Кроме того, как сообщил источник «Интерфакса» на космодроме, во время пуска впервые испытают разгонный блок нового типа, который в настоящее время разрабатывают конструкторы РКК «Энергия».

Как уточнили ИА REGNUM в Роскосмосе, пуск «Ангары-А5» должен состояться в 2019 году в рамках программы лётных испытаний этого типа ракет-носителей.

Добавим, что в сентябре 2018 года омский филиал Центра имени Хруничева — производственное объединение «Полёт», на базе которого создается серийное производство ракет-носителей «Ангара» различной грузоподъемности, завершил изготовление и поставку в Москву комплектующих блоков для сборки второй ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». Её окончательная сборка и испытания пройдут на ракетно-космическом заводе московской площадки Центра Хруничева. Затем «Ангару-А5» отправят на космодром Плесецк для подготовки к пуску.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2026 году на космодроме Восточный Роскосмос планирует начать лётные испытания ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5В» повышенной грузоподъемности с водородной ступенью. Первый испытательный запуск может состояться в 2027 году. Разработкой эскизного проекта тяжелой «Ангары-А5В» будет заниматься Центр имени Хруничева.