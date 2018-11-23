Джордж Мартин: современные VR-технологии — это театр до Шекспира

Санта-Фе, США, , 13:01 — REGNUM Автор цикла романов «Песнь льда и огня» (они легли в основу сериала «Игра престолов») Джордж Мартин заявил, что сегодняшние VR-технологии ещё очень далеки от совершенства. Он сделал это после того, как телеканал Syfy выпустил серию трейлеров к сериалу «Летящие сквозь ночь», снятых в формате видео 360. Об этом 23 ноября сообщил портал UploadVR.

Писатель отметил, что технология до сих пор является незрелой, он сравнил её с театром, который существовал до Шекспира. При этом Мартин добавил, что, возможно, через 20 или 30 лет она сможет заменить кино, телевидение и стать отдельной формой искусства.

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Напомним, выход первого эпизода сериала Syfy «Летящие сквозь ночь» запланирован на 2 декабря 2018 года. В его основу лег сборник рассказов Джорджа Мартина, который писатель выпустил в соавторстве с Джорджем Рэймондом в 1985 году.

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