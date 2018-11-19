Российское устройство позволит слепым «видеть» окружающий мир

Москва, , 11:18 — REGNUM В России создали устройство под названием СОМСИ, которое поможет слупым людям получать информацию об окружающем пространстве. Об этом 19 ноября сообщили «Известия».

Согласно заявлениям разработчиков, СОМСИ представляет собой систему мультиканальной обработки информации, в основе которой лежит искусственный интеллект, способный распознавать визуальные образы и звуковую информацию. Данные, полученные при помощи одного из модулей, отправляются на специальный сервер, после чего их обрабатывает нейросеть. Впоследствии они передаются пользователю в удобном для него виде: голосовым сообщением, в тактильной форме или в виде отображения визуальных примитивов (для людей, имеющих серьёзные нарушения зрения). Разработчики сообщили, что система будет полностью готова во второй половине 2019 года.

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Напомним, в 2018 году испанская компания Neurodigital Technologies представила на художественной выставке в Праге специальные перчатки, которые при помощи создания тактильной версии виртуальной реальности и механизма обратной связи позволяют слепым людям знакомиться с шедеврами мирового искусства. Проект был запущен в 2015 году, средства для него были собраны в рамках краундфанлинговой компании на сервисе Kikstarter.

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