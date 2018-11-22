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Skoda намерена начать продажи в РФ кроссовера Karoq и обновленного Superb

Техника

В 2019 году

Прага, 22 ноября 2018, 13:00 — REGNUM  Чешская компания Skoda в следующем году планирует начать продажи кроссовера Karoq и обновленного седана Superb, сообщает Автостат.

Отмечается, что мировая премьера обновленного Superb состоится в мае 2019 года, а в числе глобальных запусков в будущем году значатся новый кроссовер (март) и новая Octavia (третий квартал).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания Skoda представила тизерное изображение интерьера новой модели Scala. У модели будет приборная панель на базе 10,25-дюймового сенсорного экрана, самого большого в классе.

Читайте подробнее: Skoda представила широкой публике интерьер нового хэтчбека Scala

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