Skoda намерена начать продажи в РФ кроссовера Karoq и обновленного Superb

Прага, , 13:00 — REGNUM Чешская компания Skoda в следующем году планирует начать продажи кроссовера Karoq и обновленного седана Superb, сообщает Автостат.

Отмечается, что мировая премьера обновленного Superb состоится в мае 2019 года, а в числе глобальных запусков в будущем году значатся новый кроссовер (март) и новая Octavia (третий квартал).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания Skoda представила тизерное изображение интерьера новой модели Scala. У модели будет приборная панель на базе 10,25-дюймового сенсорного экрана, самого большого в классе.

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