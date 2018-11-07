Skoda представила широкой публике интерьер нового хэтчбека Scala

Прага, , 11:44 — REGNUM Тизерное изображение интерьера новой модели Scala представила компания Scoda. Об этом сообщил 7 ноября журнал «За рулём».

У модели будет приборная панель на базе 10,25-дюймового сенсорного экрана, самого большого в классе.

Кроме того, машина получит набор Scoda Connect с картами Google Earth, сервисом удалённого управления автомобилем со смартфона, а также комплектом приложений для связи с телефоном. Программное обеспечение будет обновляться через «облачный сервис».

Автомобиль будет оснащён четырьмя вариантами двигателей: одним дизельным и тремя бензиновыми, мощностью от 90 до 150 л. с.

Scoda Scala будет построена на платформе AO MQB, которая используется в основе ряда моделей от Volkswagen Polo до Skoda Kodiaq.

Премьера новой модели назначена на 6 декабря, она состоится в Тел-Авиве.

Напомним, что ранее концерн Volkswagen представил концепт нового пикапа Tarok на автосалоне в Бразилии.