На Воронежском заводе начали собирать модернизированные Ил-96

Воронеж, , 07:44 — REGNUM В Воронеже на авиационном заводе приступили к сборке элементов планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96−400М.

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По данным пресс-службы Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина, которую цитирует РИА Новости, в настоящее время разработка конструкторской документации находится в завершающей стадии, также параллельно ведётся активная работа по сборке элементов планера.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года ОАК и Авиационный комплекс им. Ильюшина заключен контракт на проведение опытно-конструкторских работ по созданию модернизированного пассажирского самолета Ил-96−400М. Первый опытный экземпляр самолёта должен подняться в небо в 2019 году.

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В декабре 2017 года правительство РФ выделило дополнительно 4 млрд рублей на приобретение двух самолётов Ил-96−400М производства ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация». В дальнейшем самолёты передадут по договорам лизинга (аренды). Срок ввода в эксплуатацию самолётов Ил-96−400М — 2021 год.

Широкофюзеляжный дальнемагистральный пассажирский самолёт Ил-96−400М создаётся на базе серийного самолёта Ил-96. Фюзеляж авиалайнера будет удлинён на 9,65 метра, в качестве силовой установки будут использоваться более мощные двигатели ПС-90А1 взамен ПС-90А. Новый самолёт сможет перевозить одновременно до 390 пассажиров.