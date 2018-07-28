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Правительство выделит ещё 1,32 млрд рублей на производство Ил-96-400М

Экономика

В Воронеже создается производство широкофюзеляжных пассажирских самолётов Ил-96-400М

Правительство выделит ещё 1,32 млрд рублей на производство Ил-96-400М
Павел Латышов © ИА Красная Весна
Ил-96

Москва, 28 июля 2018, 11:07 — REGNUM  Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении бюджетных инвестиций Объединённой ависатроительной корпорации (ОАК) в размере 1,32 млрд рублей. Постановление опубликовано сегодня, 28 июля, на официальном сайте правительства России.

В документе сказано, что ОАК выделяется 1,32 млрд рублей бюджетных инвестиций. Эти средства должны быть внесены в уставной капитал «Воронежского акционерного самолетостроительного общества», которое входит в структуру ОАК.

Конкретно, данные средства направляют на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления самолетов Ил-96−400М. Срок запуска производственной линии в эксплуатацию — 2020 год.

Предполагаемая стоимость всего проекта по созданию производства Ил-96−400М в Воронеже оценивается в 1,47 млрд рублей. Федеральный бюджет дает 1,32 млрд рублей.

Стоит отметить, что проект по организации производства модернизированного самолета Ил-96−400М был запущен ещё в 2016 году. На эти цели уже были израсходованы 5,9 млрд рублей.

Напомним, Ил-96−400М — дальнемагистральный широкофюзеляжный самолёт.

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронеже с 2020 года начнется серийный выпуск самолетов Ил-96-400М

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