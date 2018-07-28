Правительство выделит ещё 1,32 млрд рублей на производство Ил-96-400М

Москва, , 11:07 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении бюджетных инвестиций Объединённой ависатроительной корпорации (ОАК) в размере 1,32 млрд рублей. Постановление опубликовано сегодня, 28 июля, на официальном сайте правительства России.

В документе сказано, что ОАК выделяется 1,32 млрд рублей бюджетных инвестиций. Эти средства должны быть внесены в уставной капитал «Воронежского акционерного самолетостроительного общества», которое входит в структуру ОАК.

Конкретно, данные средства направляют на реконструкцию и техническое перевооружение производства для изготовления самолетов Ил-96−400М. Срок запуска производственной линии в эксплуатацию — 2020 год.

Предполагаемая стоимость всего проекта по созданию производства Ил-96−400М в Воронеже оценивается в 1,47 млрд рублей. Федеральный бюджет дает 1,32 млрд рублей.

Стоит отметить, что проект по организации производства модернизированного самолета Ил-96−400М был запущен ещё в 2016 году. На эти цели уже были израсходованы 5,9 млрд рублей.

Напомним, Ил-96−400М — дальнемагистральный широкофюзеляжный самолёт.

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