ЦУП завершил подготовку к управлению полётом корабля «Прогресс МС-10»

Москва, , 13:37 — REGNUM Специалисты Центра управления полётами ЦНИИмаш (ЦУП) завершили плановые работы по подготовке к управлению полётом транспортного грузового корабля «Прогресс МС-10», сообщает 16 ноября пресс-служба предприятия.

Старт ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Прогресс МС-10» запланирован на сегодня в 21:14:08 по московскому времени с космодрома Байконур.

Отмечается, что специалисты Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента Международной космической станции в ЦУП приступят к управлению полётом транспортного грузового корабля после его отделения от 3-й ступени ракеты-носителя.

Сближение транспортного корабля «Прогресс МС-10» с МКС и причаливание к стыковочному узлу модуля «Звезда» планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ГОГУ РС МКС в ЦУП и российского космонавта Сергея Прокопьева.

Кораблю «Прогресс МС-10» предстоит доставить на Международную космическую станцию более двух тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

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