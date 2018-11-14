На Байконуре ракету «Союз-ФГ» установили на стартовый стол

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Байконур, Казахстан, , 10:53 — REGNUM Ракета-носитель «Союз-ФГ» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-10» установлена на стартовый стол на космодроме Байконур. Об этом 14 ноября сообщается на сайте Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия».

Отмечается, что ракета вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена в стартовом сооружении площадки № 1. Начались работы по программе первого стартового дня.

В настоящее время специалисты выполняют заключительные технологические операции на стартовом комплексе. Проверяется взаимодействие бортовой аппаратуры и наземного оборудования, а также проводятся предстартовые испытания систем и агрегатов.

Напомним, старт с космодрома Байконур намечен на 16 ноября. На борту корабля «Прогресс МС-10» на МКС будет отправлена партия груза общим весом около 2,5 тонн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, специалисты РКК «Энергия» провели авторский осмотр корабля «Прогресс МС-10».

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