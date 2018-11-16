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Слова Илона Маска про «рыцаря» оказались отсылкой к классической комедии

Техника

Таким образом предприниматель решил привлечь внимание к окончанию строительства штаб-квартиры своей боровой компании

Лос-Анджелес, США, 16 ноября 2018, 11:52 — REGNUM  Илон Маск заявил о том, что его буровой компании требуется рыцарь с французским акцентом, который бы оскорбительно кричал бы на людей. Соответствующую запись предприниматель опубликовал 15 ноября на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/elonmusk/status/1063141100049723392

Перед этим он сказал, что его новое предприятие The Boring Company «строит сторожевую башню в Лос-Анджелесе из кирпичей, сделанных из грязи». Стоит отметить, что сообщение Маска является отсылкой к классической комедии «Монти Пайтон и Священный Грааль» Терри Гиллиама и Терри Джонса, которую они выпустили в 1975 году. В ней французские гвардейцы с высоты стен замка кричали оскорбления в адрес короля Артура и его рыцарей.

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Напомним, Илон Маск создал свою буровую компанию The Boring Company в 2016 году после того, как при ожидании в пробке ему пришла мысль о создании под городом системы высокоскоростных подземных маршрутов. Из выкопанной земли и камней Маск решил производить кирпичи. В сентябре 2018 года он объявил о том, что почти окончено строительство штаб-квартиры компании, выполненной в форме средневековой сторожевой башни. В качестве строительного материала выступили те самые кирпичи.

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Деятельность американского бизнесмена Илона Маска
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