SpaceX вывела на орбиту катарский спутник связи

Вашингтон, , 08:29 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX 15 ноября успешно вывела на орбиту катарский спутник связи Es'hail-2. Об этом сообщает Twitter-канал SpaceX.

По сведениям агентства Bloomberg, указанный запуск стал 18-м в текущем году. Отмечается, что компания предпринимателя Илона Маска повторила рекорд 2017 года по запускам ракет. Также сообщается, что после выведения космического аппарата на заданную орбиту первую ступень ракеты-носителя удалось успешно посадить на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что компания SpaceX планирует модифицировать вторую ступень ракеты Falcon 9, сделав ее похожей на вторую ступень ракеты BFR. На ней будет отработан вход в атмосферу на высокой скорости.

Читайте также: SpaceX планирует модифицировать вторую ступень ракеты Falcon 9