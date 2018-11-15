В России разработан способ рентгеновского контроля электроники для космоса

Москва, , 15:31 — REGNUM Инновационную методику рентгеновского контроля качества электронных компонентов, используемых для изготовления аппаратуры космического назначения, разработали специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС). Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что алгоритмы применения рентгена показали высокую эффективность, поэтому будут применяться при испытаниях компонентов приборов РКС при установке на космические аппараты.

Работы над методикой продолжались почти два года. За это время были обследованы более 60 тысяч различных изделий, при этом у 3% из них были обнаружены различные несоответствия предъявляемым требованиям.

«В результате нам удалось разработать эффективную методику, которая сейчас находится на согласовании с головным институтом Минпромторга по электронным компонентам — ФГУП «МНИИРИП», — пояснила инженер отдела испытаний сверхбольших интегральных микросхем РКС Татьяна Корбанкова.

В пресс-службе предприятия добавили, что научно-технический совет РКС в инициативном порядке одобрил обязательное применение процедуры рентгеновского контроля для определенных типов изделий.

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