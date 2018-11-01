В Дудинке создают комплекс приема данных зондирования Земли

Дудинка, Красноярский край, , 13:50 — REGNUM Специалисты Научно-исследовательского института точных приборов приступили к развертыванию наземного комплекса приема и регистрации информации, поступающей с космических аппаратов дистанционного зондирования Земли в городе Дудинка (Красноярский край), сообщает 1 ноября пресс-служба холдинга «Российские космические системы».

Ядром нового комплекса будет система приема-ретрансляции информации с абонентским терминалом автоматизированного спутникового обмена данными и аппаратурой ретрансляции целевой информации. При этом ретрансляция информации обеспечивается на скоростях, близких к 90 Мбит/с. Он разместится на территории Дудинского арктического поисково-спасательного отряда МЧС России.

Ранее главный конструктор направления информационных технологий дистанционного зондирования Земли института Павел Лошкарев сообщал, что комплекс будет введён в эксплуатацию в 2019 году. Он будет способен принять на 35−40% больше информации, чем такой же пункт в средних широтах.

«Оборудование и материалы в порт Дудинки доставлялись двумя путями. — отмечает Лошкарев. — Технические средства НКПОР-Р/СВ были переправлены из Красноярска на барже вниз по течению Енисея, а опорные конструкции — на грузовом судне из Архангельска по Северному морскому пути. Груз прибыл на место монтажа точно в срок».

Отмечается, что оперативное управление комплексом будет осуществляться из Сибирского регионального центра, расположенного в городе Железногорск. При этом все линии связи передачи информации (как спутниковые, так и наземные) защищены от несанкционированного доступа к целевой информации аппаратурой криптошифрования.

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