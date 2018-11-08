В Китае разработали систему идентификации человека по походке

Пекин, , 13:32 — REGNUM В Китае на улицах Пекина и Шанхая появились камеры, идентифицирующие человека по его походке. Об этом сообщает Associated Press.

В компании, разработавшей новую технологию биометрической идентификации Watrix, подчеркнули, что система, анализирующая силуэт и манеру движений человека, способна распознать его личность на расстоянии до 50 метров, даже если лицо его скрыто или он повернут спиной.

Отмечается, что компания в октябре 2018 года привлекла порядка $14,5 млн на доработку алгоритма.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа стало известно, что сафари-парк Сян Цзян в провинции Гуанчжоу на юге Китая представил мини-программу дополненной реальности, чтобы помочь посетителям парка в его исследовании.

Читайте также: В сафари-парке на юге Китая запущен гид в дополненной реальности