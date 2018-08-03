В сафари-парке на юге Китая запущен гид в дополненной реальности

Гуанчжоу, Китай, , 05:51 — REGNUM Сафари-парк Сян Цзян (Chimelong) в провинции Гуанчжоу на юге Китая представил мини-программу дополненной реальности, чтобы помочь посетителям парка в его исследовании, сообщает 2 августа агентство Синьхуа.

Мини-программа разработана совместно сафари-парком и китайским технологическим гигантом Baidu. Ожидается, что это позволит улучшить для посетителей как онлайн, так и офлайн опыт. Это значит, что туристы могут открыть специальное приложение Baidu и найти в нем Chimelong AR Zoo. Мини-программа объединяет аудиозапись животных, камеру дополненной реальности и гида дополненной реальности.

Камера позволяет давать потоковое видео животных в реальном времени через приложение, а также загружать собственные фотографии животных, снятые пользователями. Объединяя вместе фотографии и потоковое видео, технология может создавать изображение дополненной реальности разного рода животных.

В настоящее время электронный гид по месторасположению уже способен точно распознавать более 20 тыс. диких животных из более чем 500 видов, находящихся в сафари-парке.