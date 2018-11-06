Маск проехал по сверхскоростному туннелю под Лос-Анджелесом — видео

Лос-Анджелес, США, , 13:27 — REGNUM Американский предприниматель и основатель компании Hyperloop Transportation Technologies (HTT) Илон Маск проехал по туннелю под Лос-Анджелесом. Видео, снятое внутри сооружения, бизнесмен разместил в своем Twitter.

По словам Маска, он оценил протяженность туннеля и нашел его «тревожно длинным».

https://twitter.com/elonmusk/status/1058767039102312448

Сообщается, что сооружение, возводимое The Boring Company, планируется открыть 10 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, для перемещения в туннеле предприниматель Илон Маск предполагает использовать специальные капсулы Hyperloop. Особенность системы заключается в том, что в трубах поддерживается очень низкое давление, из-за которого капсулы почти не испытывают сопротивления воздуха.

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