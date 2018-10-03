Компания Hyperloop показала прототип пассажирской капсулы

Кадис, Испания, , 11:44 — REGNUM Американская компания Hyperloop Transportation Technologies (HTT), основателем которой является известный бизнесмен Илон Маск, представила в испанском Кадисе первый прототип своей пассажирской капсулы Quintero One, передает телеканал CNBC.

Отмечается, что капсула длиной 32 метра и весом 5 тонн рассчитана на перевозку от 28 до 40 пассажиров. Quintero One, разработанная на предприятии Carbures, будет способна двигаться со скоростью более 1000 км/ч. Гендиректор HTT Дирк Альборн подчеркнул, что до запуска состава Hyperloop остается, по его подсчетам, около трех лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США обвинили Илона Маска в мошенничестве. Несколько его сообщений в Twitter о намерении сделать Tesla непубличной компанией привели к сбоям на рынке, из-за которых пострадали инвесторы. Впоследствии было решено, что Маск на время покинет пост председателя совета директоров компании Tesla и выплатит штраф в размере $20 млн.

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