Названы сроки заступления на дежурство ракетных комплексов «Авангард»

Москва, , 13:31 — REGNUM На вооружение ракетных войск стратегического назначения (РВСН) России уже в конце 2018 года может поступить новейший ракетный комплекс «Авангард». Об этом со ссылкой на источник в российском ОПК сообщает ТАСС.

Отмечается, что первый полк, вооруженный новейшими межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) с планирующими гиперзвуковыми крылатыми боевыми блоками заступит на боевое дежурство до конца 2019 года.

В том случае, если контрольные пуски ракет пройдут успешно, комплекс может быть принят на вооружение в ближайшие месяцы — до окончания 2018 года, сообщил источник издания.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября из статей американских СМИ стало известно, что у российских разработчиков якобы появились проблемы с «доводкой» гиперзвуковой ракеты «Авангард». Разведка США установила, что будто бы «у русских нет сырья для производства компонентов из углеводородного волокна», используемого в ракете.

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