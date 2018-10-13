Разведка обнадежила американцев: У русских проблемы с гиперзвуком

Вашингтон, , 05:17 — REGNUM Проблемы с разработкой российской гиперзвуковой ракеты «Авангард» выявила американская разведка, передает телеканал CNBC.

Уточняется, что источники, прочитавшие доклад американской разведки, рассказали, будто бы у русских нет сырья для производства компонентов из углеводородного волокна, используемого в ракете.

Якобы то, что на данный момент уже сделано, не проходит испытаний: корпус гиперзвукового аппарата не держит нагрева при повторном входе в атмосферу.

По данным разведки, «Авангард» будет готов к 2020 году. Но «русским нужен лучший материал».

Напомним, Россия лидирует в области разработок гиперзвукового оружия, что было продемонстрировано российским президентом в марте 2018 года. В частности, речь шла о ракетном комплексе с межконтинентальной баллистической ракетой («Авангард»).

Ракета оборудована гиперзвуковым планирующим крылатым блоком для прорыва систем ПРО, скорость превышает 20 М. Как ранее сообщало ИА REGNUM, у «Авангарда» будет жаропрочный титановый корпус.

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