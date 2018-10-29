В НАТО начали готовиться к реальному применению боевых лазеров

Брюссель, , 07:54 — REGNUM Научные эксперты Североатлантического альянса намерены в срок до 2021 года изучить влияние различных погодных условий на эффективность применения боевых лазеров. Об этом 29 октября со ссылкой на документ Научно-технической организации военного блока сообщает RT.

Отмечается, что руководство альянса интересует возможность использования боевых лазерных систем в географических зонах с различным климатом. В документе указано, что создатели таких систем достигли серьезного прогресса в разработках, поэтому вероятность их применения НАТО или их противниками возрастает.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября стало известно, что Минобороны РФ готовит документацию и приказы, определяющие правила перевозки, отправки, охраны и сопровождения боевых лазерных установок «Пересвет» и ядерных энергетических установок.

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