Понедельник, 29 Октября 2018 года
10:00:21 МСК

В НАТО начали готовиться к реальному применению боевых лазеров

Техника

Руководство альянса интересует возможность использования боевых лазерных систем в географических зонах с различным климатом

В НАТО начали готовиться к реальному применению боевых лазеров
Лазер на борту корабля ВМС США

Брюссель, 29 октября 2018, 07:54 — REGNUM  Научные эксперты Североатлантического альянса намерены в срок до 2021 года изучить влияние различных погодных условий на эффективность применения боевых лазеров. Об этом 29 октября со ссылкой на документ Научно-технической организации военного блока сообщает RT.

Отмечается, что руководство альянса интересует возможность использования боевых лазерных систем в географических зонах с различным климатом. В документе указано, что создатели таких систем достигли серьезного прогресса в разработках, поэтому вероятность их применения НАТО или их противниками возрастает.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября стало известно, что Минобороны РФ готовит документацию и приказы, определяющие правила перевозки, отправки, охраны и сопровождения боевых лазерных установок «Пересвет» и ядерных энергетических установок.

Читайте также: Минобороны РФ готовится к получению боевых лазеров «Пересвет»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-промышленный комплекс
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить