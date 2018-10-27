В России начнут подготовку к погружению в Марианскую впадину

Санкт-Петербург, , 09:56 — REGNUM Аппарат для спуска на дно Марианской впадины начнёт проектировать в будущем году Объединенная судостроительная корпорация (ОСК).

Отмечается, что в данный момент формируется техзадание и идёт поиск поставщиков основных видов оборудования и комплектующих. Переговоры ведутся с компаниями из-за рубежа и из России.

Следующим шагом, по словам Рахманова, будет достижение договорённостей о дополнительном финансировании проекта.

Напомним, что ранее академик и вице-президент РАН Андрей Андрианов рассказал о о перспективах освоения Мирового океана. По словам академика, лишь три человека были на дне Марианской впадины, в то время, как на обратной стороне Луны побывало 6 человек. Учёный заявил, что отрасль подводного машиностроения откроет новые возможности в освоении недр океана.

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