Академик РАН: Мировой океан — кладезь биологических и минеральных ресурсов

Владивосток, , 15:06 — REGNUM О крайней не изученности мирового океана и вызовах на пути освоения рассказал вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов во время своего выступления на сессии «Вызовы новых территорий: космос, Арктика, Мировой океан» на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, сообщает 11 сентября корреспондент ИА REGNUM.

В общей сложности 560 человек побывало на ближайшем космосе за время полетов, только 12 человек высаживались на Луне, на оборотной стороне Луны побывало всего 6 человек, в то время, как лишь только трое спускались в Марианскую впадину, заявил академик. Объем океанской воды составляет 1 млрд 400 млн кубометров, что на 2 порядка превышает жизненное пространство суши. И, при всех тех знаниях, что у нас есть, мы до сих пор очень мало знаем об океане.

Океанские глубины — кладезь биологических и минеральных ресурсов, которые во много раз превышают те, что есть на суше. Но раньше, отмечает ученый, человечество не могло и мечтать об их освоении в связи с отсутствием технических средств и представлений о их существовании в принципе. Подводное машиностроение же — это совершенно новая отрасль, которая открывает возможности для освоения недр океана, которые есть кладезь ресурсов для будущих поколений, заявил эксперт.

По его словам, новые возможности выдвигают и новые вызовы, поскольку не совсем понятно, чьи ресурсы — всеобщее достояние, и тогда нужно договариваться между странами об их освоении, или же они должны быть также поделены, как и ресурсы сухопутные, и тогда это совершенно иная геополитическая композиция.

Не все страны имеют технические средства использования ресурсов моря, что ставит их в специфическое положение. И этот вопрос, как отмечает Адрианов ставят на повестку дня слаборазвитые страны. В то же время, сейчас нет единого органа глобального по контролю и распределению ресурсов.

Напомним, что ВЭФ продлится с 11 по 13 сентября. На нём обсуждаются различные темы, включая экономические, технические, семейные и прочие. Как сообщало ИА REGNUM, генеральный директор ЗАО «Центр передачи технологий» Сергей Жуков, выступая на выше обозначенной сессии, предрек начало освоение космоса уже в 20-е годы нынешнего века.

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