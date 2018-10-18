Четверг, 18 Октября 2018 года
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Huawei разработала систему позиционирования с «метровой» точностью

Техника

Подобные системы позиционирования могут эффективно работать для обеспечения навигации в публичных местах

Huawei разработала систему позиционирования с «метровой» точностью
Цитата из х/ф «Золотая лихорадка». Реж. Чарли Чаплин. 1925. США
Ориентирование на местности

Шанхай, Китай, 18 октября 2018, 11:41 — REGNUM  Китайский производитель электроники Huawei представил высокоточную Wi-Fi систему определения местоположения объектов, работающую с «метровой» точностью. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что высокоточные беспроводные системы позиционирования могут пригодиться для коммерческих предприятий, также их можно эффективно использовать для обеспечения навигации в аэропортах, супермаркетах и других публичных местах.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября стало известно, что китайская компания Huawei и немецкий автопроизводитель Audi заключили соглашение о сотрудничестве по разработке технологий беспилотного вождения.

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