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Китайский IT-гигант вложит около $200 млн в программу по развитию ИИ

Экономика

Huawei Technologies будет не только финансировать исследования в области ИИ в университетах, но и займется подготовкой специалистов

Пекин, 13 октября 2018, 11:44 — REGNUM  Китайская компания Huawei Technologies инвестирует до $199 в программу развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) в ближайшие три года, заявил вице-президент компании Чжэн Елай на конференции Huawei Connect.

Чжэн Елай сообщил, что Huawei Technologies будет не только финансировать исследования в области ИИ в университетах, но и займется подготовкой специалистов. Компания планирует создать несколько тренировочных центров, а также проводить бесплатные занятия в режиме онлайн.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля стало известно о планах министерства обороны США по финансированию программ, связанных с развитием технологий искусственного интеллекта. На разработки в этой области в Пентагоне планируют потратить $885 млн в ближайшие 5 лет.

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Искусственный интеллект
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