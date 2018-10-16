Компания ESET предупредила пользователей сети о новом опасном трояне

Братислава, , 13:18 — REGNUM Компания ESET, специализирующаяся на создании антивирусного ПО, опубликовала в сети информацию об опасном трояне (вредоносная программа, маскирующаяся под легальное ПО) DanaBot, который может собирать информацию о паролях пользователей. Публикация была размещена 15 октября на сайте компании.

Эксперты ESET сообщают, что в последнее время DanaBot увеличил свою активность, в особенности в странах ЕС, перекочевав туда из Австралии. Программа расширила географию атак и их эффективность, её жертвами также стали пользователи из Польши, Италии, Германии, Австрии и Украины.

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«Поймать» данный троян можно, открыв письмо, имитирующее рассылку счетов различных компаний. В случае удачного срабатывания, программа способна предоставить её оператору удалённый доступ к рабочему столу пользователя.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что специалисты компании Cisco обнаружили мощный вирус для платформы Adnroid, который маскирует себя под Google Play Store. Программа способна собирать информацию о паролях, она также может получить полный контроль над устройством.

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