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Калининградец уличён в краже 660 тыс. рублей с карты, найденной в сети

Происшествия

Молодой человек обнаружил в сети изображение обратной стороны банковской карты пострадавшего с реквизитами и кодом безопасности

Калининград, 16 октября 2018, 12:00 — REGNUM  С банковской карты 33-летнего москвича были украдены 660 тыс. рублей. В хищении подозревается житель Калининграда, сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

По предварительным данным, 24-летний калининградец обнаружил в сети изображение обратной стороны банковской карты пострадавшего с реквизитами и кодом безопасности. После этого злоумышленник начал заказывать в интернет-магазинах электронику и мебель для дома.

«Добычей злоумышленника стали несколько дорогостоящих мобильных телефонов, ноутбук и кровать. Нанесенный ущерб составил 660 тыс. рублей», — отметили в ведомстве.

В полиции сообщили, что подозреваемого задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета». Калининградцу теперь грозит до шести лет лишения свободы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Телегин, комментируя придуманный злоумышленниками новый способ кражи с пластиковых карт заявил, что установить личности мошенников, укравших деньги можно, если оперативно обратиться в правоохранительные органы.

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