Apple купила компанию Asaii ради совершенствования службы Apple Music

Купертино, США, , 14:53 — REGNUM Гигант Apple приобрел компанию Asaii, которая специализировалась на создании системы, анализирующей музыкальные предпочтения пользователей сети. Об этом 14 октября сообщил портал AppleInsider.

Издание пишет, что Apple намерена использовать наработки Asaii для совершенствования рекомендаций, которые выдаёт служба Apple Music. По некоторым сведениям, сумма сделки составила $100 млн. Стоит отметить, что на данный момент информация официально не подтверждена, однако в профилях трёх соучередителей Asaii в сети LinkedIn значится, что они теперь работают в Apple Music.

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Напомним, служба Apple Music позволяет её пользователям получать доступ к базе iTunes Store. Согласно официальной информации на сайте компании Asaii, её основатели пытаются решить проблему «неэффективности» музыкальной индустрии из-за которой мир не узнаёт новых талантливых музыкантов. Они считают, что продвижение в этой области должно основываться на принципах меритократии.

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