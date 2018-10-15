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Стало известно имя самого «хардкорного» игрока сервиса PlayStation Network

Культура

Житель Бахрейна попал в Книгу рекордов Гиннеса

Манама, 15 октября 2018, 12:02 — REGNUM  Подданный Бахрейна Хакам Карим, известный в PlayStation Network (PSN) как Hakoom, попал в Книгу рекордов Гиннеса как обладатель самой большой коллекции платиновых трофеев. Об этом 14 октября сообщил портал «Игромания».

Этот рекорд геймер поставил в общей сложности за десять лет игр. Сейчас у Hakoom 1724 платиновых трофея, 9558 золотых и 18 710 серебряных. Для того чтобы их собрать, ему пришлось переиграть в более чем 2,5 тыс. игр. Стоит отметить, что самыми сложными из них были такие известные игровые проекты, как Guitar Hero Metallica, Fight Night Round 4 и Super Street Fighter 4. Сам Hakoom отметил, что он играет даже в обеденный перерыв на работе.

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Напомним, зарегистрированные на PlayStation Network пользователи могут получать «трофеи» и поднимать свой «уровень», который растёт по мере получения призов за прохождение игр. Каждый из таких призов имеет своё количество очков, которые суммируются и в конечном итоге заполняют шкалу уровня.

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