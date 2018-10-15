Полицейским США рекомендовали не смотреть на новые iPhone X подозреваемых

Вашингтон, , 09:07 — REGNUM Компания Elcomsoft, специализирующаяся на защите информации, выпустила презентацию для сотрудников полиции США, в которой рекомендовала им не смотреть лишний раз на Apple iPhone X. Об этом 14 октября сообщил портал Mac Rumors.

Специалисты компании отметили, что устройство, оснащённое 3D-сканером, может воспринять это как попытку доступа и включить блокировку после пяти неудачных попыток. Таким образом, у стражей порядка могут возникнуть проблемы с получением улик, поскольку впоследствии подозреваемый может отказаться назвать код разблокировки, воспользовавшись пятой поправкой к конституции страны.

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Напомним, пятая поправка конституции США, ратифицированная в декабре 1791 года, позволяет гражданам не свидетельствовать против себя и, таким образом, не выдавать следствию пароли от устройств. Однако под неё не попадает блокировка, основанная на технологиях распознавания, к такому выводу пришли в 2017 году суды США.

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