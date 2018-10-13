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Хакеры получили доступ к личной информации сотрудников Пентагона

Политика

Хакеры получили доступ к базе данных одной из частных транспортных компаний, услугами которой пользовались сотрудники ведомства

Хакеры получили доступ к личной информации сотрудников Пентагона
Christopher Schirner
Хакер

Вашингтон, 13 октября 2018, 07:43 — REGNUM  В Пентагоне заявили о расследовании обстоятельств кибератаки, позволившей хакерам получить доступ к личной информации некоторых сотрудников. Об этом сообщает агентство Reuters.

О кибератаке на штаб-квартиру министерства обороны США сообщил представитель Пентагона подполковник Джозеф Буччино.

Буччино заявил, что хакеры получили доступ к базе данных одной из частных транспортных компаний, услугами которой пользовались сотрудники ведомства.

Представитель Пентагона уточнил, что в военном ведомстве узнали о кибератаке 4 октября. Первичная проверка показала, что утечка информации коснулась небольшого процента сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября стало известно, что глава Пентагона Джеймс Мэттис отменил визит в Пекин, запланированный на октябрь. Американские СМИ сообщали, что причиной отмены визита стал рост экономической и военной напряженности между США и Китаем.

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Кибербезопасность и киберпреступность
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