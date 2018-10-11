Российские КБ представят образцы высокоточного оружия на Airshow China 2018

Москва, , 12:21 — REGNUM Современные образцы высокоточного оружия планируют представить российские предприятия на 12-й Международной авиационно-космической выставке Airshow China 2018, сообщает 11 октября пресс-служба корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Отмечается, что на стенде корпорации будет демонстрироваться продукция головного предприятия, а также ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова и ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка.

Так, посетителям будут показаны авиационный и корабельный варианты управляемой противокорабельной ракеты Х-35УЭ, авиационная управляемая ракета Х-38МЛЭ, высокоскоростная ракета Х-31АД и другие — всего девять образцов.

Конференция Airshow China 2018 пройдет в городе Чжухай (Китай) с 6 по 11 ноября.

Читайте также: Тактическое вооружение в плюсе