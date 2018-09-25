Тактическое вооружение в плюсе

Королёв, Московская область, , 15:54 — REGNUM Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» поднялась сразу на 10 пунктов в рейтинге 200 крупнейших российских экспортеров России, составленном медиахолдингом «Эксперт» по итогам 2017 года. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба предприятия.

«По экспортным поставкам продукции за прошлый год объединение поднялось сразу на 10 пунктов и заняло 38-ю строчку рейтинга с показателем $1,013 млрд», — говорится в сообщении.

При этом в списке среди несырьевых экспортеров корпорация расположилась на пятом месте, а среди предприятий машиностроительной отрасли — на третьем.

Авторы рейтинга отмечают, что в список включены 200 крупнейших предприятий России по объёму экспорта в прошлом году. Рейтинг составляется на основе данных таможенной статистики, отчетов компаний и их адресного анкетирования. В будущем будет подготовлен отдельный рейтинг компаний, работающих в несырьевом секторе экономики (в структуре экспорта которых не менее половины объема приходится на несырьевые товары и продукцию начальной переработки).

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» — один из крупнейших мировых производителей продукции военного назначения. Холдинг, объединяющий почти четыре десятка ведущих предприятий российского ВПК, образован в 2002 году на базе ФГУП «Государственный научно-производственный центр «Звезда-Стрела» (г. Королёв, Московская область).

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