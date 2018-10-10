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Сеть Instagram ввела механизмы защиты пользователей от травли и оскорблений

Техника

Нежелательные снимки и фотографии с негативными надписями теперь будут отправляться модераторам на проверку

Нью-Йорк, США, 10 октября 2018, 13:24 — REGNUM  Социальная сеть Instagram представила новые функции, которые позволят защитить её пользователей от буллинга (сетевой травли) и оскорблений. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба компании.

В публикации руководитель Instagram Адам Мосери заявил, что в этой соцсети «нет места для издевательств». Новая технология, выполненная на базе искусственного интеллекта, позволит машине распознавать фотографии с нежелательными изменениями. Они будут автоматически передаваться модераторам на оценку.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что Instagram улучшил защиту аккаунтов при помощи многофакторной аутентификации. Теперь пользователи могут указать в настройках профиль стороннего приложения.

Читайте ранее в этом сюжете: Instagram улучшил защиту аккаунтов пользователей

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