Сеть Instagram ввела механизмы защиты пользователей от травли и оскорблений

Нью-Йорк, США, , 13:24 — REGNUM Социальная сеть Instagram представила новые функции, которые позволят защитить её пользователей от буллинга (сетевой травли) и оскорблений. Об этом 9 октября сообщила пресс-служба компании.

В публикации руководитель Instagram Адам Мосери заявил, что в этой соцсети «нет места для издевательств». Новая технология, выполненная на базе искусственного интеллекта, позволит машине распознавать фотографии с нежелательными изменениями. Они будут автоматически передаваться модераторам на оценку.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что Instagram улучшил защиту аккаунтов при помощи многофакторной аутентификации. Теперь пользователи могут указать в настройках профиль стороннего приложения.

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