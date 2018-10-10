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#MyHomeImprovementFail: в Twitter рассказывают, как нелепо сделать ремонт

Общество

В соцсети запустили флешмоб #MyHomeImprovementFail

Вашингтон, 10 октября 2018, 12:56 — REGNUM  В Twitter набирает популярность флешмоб #MyHomeImprovementFail, участники которого делятся фотографиями неудачных или нелепых решений в ремонте. Пользователи публикуют снимки лестниц, ведущих в стену, балконов без окон и других необычных вещей.

В числе первых своей работой поделился пользователь с ником thx4thesave. Ему пришлось вырезать кусок двери в туалете, чтобы она могла открываться внутрь и не задевать унитаз.

https://twitter.com/thx4thesave/status/1048804788132073472

Юзер Callmebongbong опубликовал снимок душевой, в которой прямо над краном расположены две незащищённые розетки.

https://twitter.com/callmebongbong/status/1048811432379277312

Некоторые пользователи и вовсе демонстрировали решения, которые достойны стать мемом «Как тебе такое, Илон Маск».

https://twitter.com/katzz77/status/1048801065708261376

https://twitter.com/ZaneRyland/status/1048806789679120384

https://twitter.com/DumboOctopus4/status/1048803904031313920

Напомним, мем «Как тебе такое, Илон Маск» появился в феврале 2018 года, когда компания Space X запустила в космос ракету-носитель Falcon Heavy. На борту находился автомобиль компании Tesla. В ответ на это российские пользователи бросили предпринимателю шуточный вызов, показывая странные изобретения и лайфхаки с подписью «Как тебе такое, Илон Маск». Вскоре шутки стали универсальнее, благодаря чему мем сохранил свою актуальность. Часто им сопровождают новости, герои которых проявили необычную смекалку.

Читайте ранее в этом сюжете: Популярный мем с Илоном Маском вышел за границы рунета

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