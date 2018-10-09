РФ и США запустят совместную миссию на Венеру

Москва, , 13:45 — REGNUM Миссия ко второй планете Солнечной системы — Венере будет запущена в 2026 году. О таких совместных планах России и США сообщила научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Ирина Коваленко.

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По её словам, которые цитирует РИА Новости, миссию к Венере запустят с помощью ракета «Ангара».

Напомним, совместная работа по проекту «Венера-Д».представителей России и США началась в 2013 году. Тогда была создана объединённая рабочая группа, которой предстояло определить научные цели изучения Венеры и проработать возможные совместные миссии к этой планете. Однако в 2014 году работы была приостановлена и возобновлена только в 2015 году. Совместную проработку проекта планируется завершить к концу 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, Россия намерена запустить миссию не только на Венеру, но и на Марс. Сделать это, как заявил президент РФ Владимир Путин, планируется уже в 2019 году. А в рамках нового исследования Луны российские специалисты намерены осуществить высадки на полюса спутника.

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