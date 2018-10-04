«Солнечный зонд» NASA пролетел в 2,5 тыс км от Венеры

Вашингтон, , 09:29 — REGNUM Первый гравитационный маневр у Венеры выполнил американский «солнечный зонд» Parker Solar Probe, в ходе семилетней миссии которого таких маневров будет еще шесть. Об этом сообщает 3 октября Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA).

Отмечается, что автоматическая станция прошла на расстоянии около 1,5 тыс. миль (около 2,4 тыс. км) от Венеры, чье гравитационное поле позволит постепенно разогнать зонд и изменить его орбиту таким образом, что в ноябре космический аппарат приблизится к Солнцу на расстояние в 6,4 млн км.

В указанной области температуры могут достигать многих сотен тысяч градусов, поэтому скорость аппарата в данных зонах должна быть достаточно высокой — зонд будет разогнан до скорости более 720 тыс. км/ч, отметили в агентстве.

С помощью установленной на станции аппаратуры американские ученые рассчитывают получить фотоснимки светила и замеры радиационного поля в пределах солнечной короны.

Как сообщало ИА REGNUM, частная американская аэрокосмическая компания Blue Origin миллиардера Джеффа Безоса начала разработку аппарата, предназначенного для посадки на Луне.

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