Audi представила в Париже электрокроссовер E-Tron с камерами вместо зеркал

Париж, , 16:10 — REGNUM Немецкая компания Audi официально представила на автосалоне в Париже электрокроссовер E-Tron. Отличительной особенностью машины является отсутствие «аналоговых» боковых зеркал, на их месте стоят цифровые камеры. Про автомобиль 2 октября рассказал портал Cnet.

https://twitter.com/CNET/status/1047350532933898240

Издание выложило в сеть видеоролик, в котором демонстрируется работа интерактивных дисплеев (на них выводится изображение с камер). Показано, что водитель может изменять направление обзора камер.

Представители компании заявили: в том числе благодаря тому, что им удалось избавиться от зеркал, E-Tron получил один из самых низких коэффициентов лобового сопротивления (0,28).

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Напомним, этот электромобиль Audi получил электрическую силовую установку, мощность которой равна 408 л. с. При этом показатель её крутящего момента составляет 660 Нм. До 100 км/ч электрокар разгоняется менее, чем за 6 сек.

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