Фото: Renault представила роскошный беспилотный концепт-кар EZ-Ultimo

Париж, , 09:31 — REGNUM Renault привезла на домашний автосалон экспериментальный концепт Renault EZ-Ultimo, который оборудован автопилотом четвертого уровня. Об автомобиле 2 октября рассказал портал AutoBlog.

https://twitter.com/therealautoblog/status/1047154282527711232

По мнению издания, автомобиль представляет собой роскошное беспилотное такси будущего. В нём нет руля и педалей, в салон оборудован диваном и вращающимся креслом. Салон автомобиля роскошный, в нём даже использован мрамор. В целом машина чем-то напоминает автомобили 50-х годов XX века.

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Напомним, ранее Renault показала на мотор-шоу в Париже бюджетный электрокроссовер K-ZE. Автомобиль построен на базе Renault Kwid, который продаётся на рынке Индии.

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