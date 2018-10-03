Среда, 3 Октября 2018 года
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Фото: Renault представила роскошный беспилотный концепт-кар EZ-Ultimo

Техника

Компания показала автомобиль на автосалоне в Париже

Париж, 3 октября 2018, 09:31 — REGNUM  Renault привезла на домашний автосалон экспериментальный концепт Renault EZ-Ultimo, который оборудован автопилотом четвертого уровня. Об автомобиле 2 октября рассказал портал AutoBlog.

https://twitter.com/therealautoblog/status/1047154282527711232

По мнению издания, автомобиль представляет собой роскошное беспилотное такси будущего. В нём нет руля и педалей, в салон оборудован диваном и вращающимся креслом. Салон автомобиля роскошный, в нём даже использован мрамор. В целом машина чем-то напоминает автомобили 50-х годов XX века.

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Напомним, ранее Renault показала на мотор-шоу в Париже бюджетный электрокроссовер K-ZE. Автомобиль построен на базе Renault Kwid, который продаётся на рынке Индии.

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Автопром
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