В Париже прошла премьера премиального электрокроссовера DS3 Crossback

Париж, , 14:47 — REGNUM Премиальный французский бренд DS (концерн Groupe PSA) представил в Париже электрокроссовер DS3 Crossback. Ожидается, что этот электрокар будет соперничать с такими автомобилями, как Audi Q2 и Volvo XC40. Об этом 2 октября сообщил портал FleetEurope.

https://twitter.com/Fleet_Europe/status/1047057490205138944

Машина получила силовую установку мощностью 136 л. с., которая может разогнать её до 150 км/ч. До «сотни» DS3 Crossback разгоняется за 8,7 сек. При этом запас хода автомобиля при полной зарядке аккумулятора составит 450 км.

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Напомним, DS3 Crossback может быть оборудован не только электродвигателем. Покупатели могут приобрести машину с традиционными ДВС, в частности с 1,2-литровым бензиновым мотором PureTech, мощность которого равна 155 л. с.

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