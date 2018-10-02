Вторник, 2 Октября 2018 года
12:01:28 МСК

Фото: Renault представит в Париже бюджетный электрокроссовер K-ZE

Техника

Автомобиль построен на базе Renault Kwid

Фото: Renault представит в Париже бюджетный электрокроссовер K-ZE
Jakob Härter
Renault K-ZE

Париж, 2 октября 2018, 10:34 — REGNUM  Французский автопроизводитель Renault намерен показать на предстоящем автосалоне в Париже бюджетный электрический компакт-кроссовер. Об этом 1 октября сообщил портал Electrek.

https://twitter.com/ElectrekCo/status/1046833732991246336

Компания выложила в сеть рендеры автомобиля, он получил название K-ZE. Ожидается, что стоимость автомобиля, построенного на базе Renault Kwid, составит около $7−8 тыс.

Читайте также: Skoda официально представила концепт Vision RS

Напомним, Kwid — автомобиль, который Renault продаёт на рынке Индии. Производственная версия модели была представлена в мае 2015 года, в концепт-кар компания оказала ещё в феврале 2014 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Представлен новый спортивный автомобиль LMPH2G на водороде

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Электромобили
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить