Фото: Renault представит в Париже бюджетный электрокроссовер K-ZE

Париж, , 10:34 — REGNUM Французский автопроизводитель Renault намерен показать на предстоящем автосалоне в Париже бюджетный электрический компакт-кроссовер. Об этом 1 октября сообщил портал Electrek.

https://twitter.com/ElectrekCo/status/1046833732991246336

Компания выложила в сеть рендеры автомобиля, он получил название K-ZE. Ожидается, что стоимость автомобиля, построенного на базе Renault Kwid, составит около $7−8 тыс.

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Напомним, Kwid — автомобиль, который Renault продаёт на рынке Индии. Производственная версия модели была представлена в мае 2015 года, в концепт-кар компания оказала ещё в феврале 2014 года.

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