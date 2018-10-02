Вторник, 2 Октября 2018 года
08:33:32 МСК

Рогозин рассказал об испугавших США «спутниках-убийцах»

Техника

Такие аппараты создаются для починки неисправных спутников на орбите

Москва, 2 октября 2018, 07:43 — REGNUM  Вопреки заявлениям сотрудников американского госдепа, Россия не практикует использования специальных спутников-инспекторов для нанесения повреждений космическим аппаратам других государств. Об этом 1 октября в эфире «Первого канала» заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, хотя теоретически имеется возможность использовать манипуляторы российских спутников-инспекторов для нанесения вредя другим аппаратам, «Россия такими вещами не занимается». Рогозин добавил, что такие аппараты создаются для починки неисправных спутников на орбите.

«Через 10−15 лет вся группировка российских спутников будет отремонтирована с помощью подобных аппаратов», — подчеркнул глава ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года на Женевской конференции специальный помощник госсекретаря Илем Поблет заявила, что серьезное беспокойство Соединенных Штатов Америки вызывает производство Россией спутников-убийц, которые могут уничтожать другие спутники.

Читайте также: США обеспокоены программой запуска российских «спутников-убийц»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Космические полеты, аппараты и исследования
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить