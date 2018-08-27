США обеспокоены программой запуска российских «спутников-убийц»

Вашингтон, , 18:24 — REGNUM Серьезное беспокойство Соединенных Штатов Америки вызывает производство Россией спутников, которые могут уничтожать другие спутники

В августе 2018 года на Женевской конференции специальный помощник госсекретаря Майкла Помпео Илем Поблет, которая занимается вопросами контроля над вооружениями, сделала официальное заявление, что США выражают серьезную обеспокоенность программой запуска российских спутников-убийц, которые с легкостью могут уничтожить любой зарубежный спутник.

Данное заявление было опубликовано и обсуждено в американском издании «Национальный интерес» («The National Interest») в статье под названием «Космические спутники-убийцы России: реальная угроза или бумажный тигр?».

Однако Россия настаивает, что единственным предназначением данных спутников является инспектирование, диагностирование и помощь другим спутникам, если у последних будут выявлены проблемы. Для этого российские спутники и вынуждены передвигаться вблизи других спутников.

По мнению «The National Interest», спутник, обладающий возможностью подходить к другому космическому объекту и использовать манипулятивные инструменты для ремонта, также может деактивировать его.

Американцы предполагают, что спутниковые аппараты «Космос» имеют также другое, скрытое предназначение, на основании зафиксированных фактов их периодического перемещения после периодов отсутствия активности.

Соединенные Штаты внимательно наблюдали за поведением спутника-инспектора «Космос 2519», запущенного еще в начале лета 2017 года. Из этого спутника последовательно выделилось еще два малых спутника для космических исследований под номерами 2521 и 2523. А летом 2018 года эти три спутника совершили серию своеобразных и необъяснимых маневров.

Нужно вынести на заметку, что космические аппараты, которые способны совершать маневры при перемещении по орбите, как для наблюдения, так и для других целей взаимодействия с иными космическими объектами, называются спутниками-инспекторами.

Следует отметить, что Китай и США также активно работают в данном направлении. Например, широко известен американский космоплан Х-37B.